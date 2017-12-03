Джульета » 03 дек 2017, 17:41

На кого они расчитаны? на богатых или дураков? После посещения клиники "Мирамед" я задалась этим вопросом. Сама вынуждена была обратиться к аллергологу, проторчала там 2,5 часа, но так к нему и не попала. Никогда не обращалась в платные клиники, решила, думаю, без очередей, анализы быстро сделают, лечение назначат. Кого там? я в легком шоке... записана я была на 17.00 часов, мне предложили посидеть на диванчике, пока сидела, наблюдала - все улыбаются, чисто, красиво, вежливость зашкаливает- минут через 10 ко мне подсела тетенька в белом халате, представилась представителем. Какой к черту представитель? - подумала я. Прошли с ней в холл уютный, сели за столик, она мне начала объяснять, сколько у них клиник, от чего я могу вылечиться, какие операции они делают, я припухла, справшиваю у нее: "К аллергологу я попаду?" "да-да-да, конечно, только мы сейчас пройдем к доктору-терапевту, она вас осмотрит, а потом пойдем к аллергологу". Это все. У терапевта я пробыла 1 час, у меня выискивали заболевания, которые они могут эффективно пролечить -"да у вас хр.цистит, хр. аднексит, а может у вас щитовидка, а с позвоночником у вас все в порядке?, а вот у нас есть сауна, ЛФК, вы обязательно должны это пройти все". Между тем, я не забывала о своей аллергии и напоминала, что я пришла с проблемой аллергии, а не циститом и аднекситом. Потом, она выписала мне направление на анализы, пока выписывала, оказалось, что аллерголога у них в клинике нет, после сдачи всех анализов я попаду к нему, не стоит мне так сильно переживать, но нужно проехать всего лишь в другой район - в противоположном конце города. А пока мне нужно все послушно сдать, после того, как я ознакомлюсь с прайс-листом. Насчитали мне 12.800. Анализ крови в развернутом виде. Каждый анализ 1.000 и выше. Это еще не дойдя узкого специалиста, а что мне назначит еще аллерголог? и когда я к нему попаду вообще? Я приболдела, говорю - нет, извините, я не нуждаюсь в ваших услугах. Она забеспокоилась, говорит: "ой, ну что вы, это же ваше здоровье, вы знаете, у меня была аллергия, я чуть не умерла, вы не шутите с этим делом, мы сейчас вам пересчитаем - подождите, а вы возьмите кредит, давайте я проведу вас в отдел кредита". Наглость, одним словом, разводят в открытую на деньги. Когда я вышла, так противно было, что используют людей, и сложилось впечатление, что не доктора там работают, а мошенники, никакой врачебной тактики. Обидно за страну свою, никогда не будет у нас нормальной медицины, то ли хамство со стороны докторов в гос. поликлиниках, то ли вымогательство и некомпетентность в платных. Кто еще сталкивался с такой же проблемой, есть ли в Москве хорошие клиники, где заинтересованы не в кошельке, а в здоровье пациентов?