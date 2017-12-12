Арина Родионовна » 12 дек 2017, 13:45

Ужасно себя чувствую. Сегодня даже на работу не пошла, благо сумела перепроситься на несколько дней. Что выпить, чтобы вылечится побыстрее. В аптеке всего полным-полно, а что лучше взять не знаю. Мне кажется грипп, так как все тело ломает, температура чуть больше 38 , насморк. Горло не болит.