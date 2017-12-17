Нужен врач ангиолог

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен врач ангиолог

Новое сообщение Симбиоза » 17 дек 2017, 21:24

Подыскиваю врача ангиолог.

Не буду углубляться в том с чем связано мое заболевание, просто дайте рекомендации по поводу того где лучше всего лечить заболевания из этой категории.



Аватара пользователя
Симбиоза
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group