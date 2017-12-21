операцию. и чтобы безболезненно. мне посоветовали клиники ортодонтика, дент сервис и дантист.. вот сижу и думаю что раз уж из москвичей никто ни фига не может ничего конкретного подсказать, то что сам я могу найти…)
посоветуйте клинику...
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посоветуйте клинику...
привет форумчане! кто посоветует стоматологическую клинику где недорого делают
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: посоветуйте клинику...
Тут трудно сказать, для каждого своя стоматология самая лучшая. Я, лично, обращаюсь в частный кабинет к частному лицу, и меня это вполне устраивает. Там цены дешевле, а делает не хуже тех самых стоматологий.
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Карви
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: посоветуйте клинику...
Их много, а вот обратится советую в частную клинику.
Обращу ваше внимание на то что таковых клиник по всей Москве много, и выбирать стоит среди лучших. Вам в интернете стоит ознакомится с отзывами о таковых клиниках, думаю что именно эти самые отзывы помогут вам определится и сделать лучший и самый правильный выбор.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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