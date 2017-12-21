посоветуйте клинику...

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посоветуйте клинику...

Новое сообщение Анастасия33 » 21 дек 2017, 02:33

привет форумчане! кто посоветует стоматологическую клинику где недорого делают

операцию. и чтобы безболезненно. мне посоветовали клиники ортодонтика, дент сервис и дантист.. вот сижу и думаю что раз уж из москвичей никто ни фига не может ничего конкретного подсказать, то что сам я могу найти…)



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Анастасия33
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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение Карви » 21 дек 2017, 02:46

Тут трудно сказать, для каждого своя стоматология самая лучшая. Я, лично, обращаюсь в частный кабинет к частному лицу, и меня это вполне устраивает. Там цены дешевле, а делает не хуже тех самых стоматологий.

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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение Харизма » 22 дек 2017, 13:34

Их много, а вот обратится советую в частную клинику.

Обращу ваше внимание на то что таковых клиник по всей Москве много, и выбирать стоит среди лучших. Вам в интернете стоит ознакомится с отзывами о таковых клиниках, думаю что именно эти самые отзывы помогут вам определится и сделать лучший и самый правильный выбор.

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