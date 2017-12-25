Расскажите пожалуйста о том для чего ведутся такие исследования и каковы основные технические моменты таких анализов.
Полисомнография
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Полисомнография
Какие вообще исследования ведутся в области Полисомнографии?
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Полисомнография
Пыталась найти информацию в интернете.
Для начала скажу что информации не так много, но вот есть текст о том что такие анализы делаются именно в специализированных дорогих клиниках.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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