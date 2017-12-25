Полисомнография

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Полисомнография

Новое сообщение JardY » 25 дек 2017, 14:53

Какие вообще исследования ведутся в области Полисомнографии?

Расскажите пожалуйста о том для чего ведутся такие исследования и каковы основные технические моменты таких анализов.



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Re: Полисомнография

Новое сообщение Жнади » 25 дек 2017, 15:46

Пыталась найти информацию в интернете.

Для начала скажу что информации не так много, но вот есть текст о том что такие анализы делаются именно в специализированных дорогих клиниках.

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