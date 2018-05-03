Болгарский крем с каштаном
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Болгарский крем с каштаном
Знаю, что традиционно считается, что родиной конского каштана является Болгарии и Сербия. Может кто-то знает какие-то болгарские натуральные кремы на основе конского каштана для сосудов нижних конечностей и при варикозной болезни? Думаю, что это мог бы бы неплохой подарок из Болгарии для родственника.
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Egorius
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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