Egorius » 03 май 2018, 22:57

Знаю, что традиционно считается, что родиной конского каштана является Болгарии и Сербия. Может кто-то знает какие-то болгарские натуральные кремы на основе конского каштана для сосудов нижних конечностей и при варикозной болезни? Думаю, что это мог бы бы неплохой подарок из Болгарии для родственника.