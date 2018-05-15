йога

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йога

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:26

Кто на йогу ходит и как результат? Куда лучше записаться на занятия в Москве?


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vishnevskaja
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
Откуда: Москва
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Re: йога

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 07:00

Я в центре китайской медицины занимаюсь йогой теней https://kundawellmoscow.ru/joga :smile: Я очень довольна результатами, жизнь изменилась полностью. Занятия помогли не только укрепить тело, но и обрести уверенность и гармонию прежде всего с собой ;) А главное избавилась от всех болячек и скинула пару лишних кило :smile: Сознание не только прояснилось, но и избавилось от ограничений!
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Фрося66
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
Откуда: Москва
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Re: йога

Новое сообщение Miklakova » 06 ноя 2018, 21:54

я пробовала, но потом бросила, а наверное зря
Miklakova
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: йога

Новое сообщение Суворова » 06 ноя 2018, 21:59

Тоже хочется на йогу походить - узнала, что она помогает https://ovarian-stimulations.ru/joga-dl ... ikovq.html при стимуляции гормонов яичников....Но кто данный курс назначает - гинеколог или йог разработать может?
Суворова
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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