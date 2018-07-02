Посоветуйте хорошую клинику
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Посоветуйте хорошую клинику
Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Посоветуйте хорошую клинику
Я лично доверяю в своем выборе лишь Столичной Медицинской Клинике.
Это отличная клиника, которая по истине международным сертификатам качества.
Собственно говоря, вот здесь https://cmclinic.ru/ можете всю информацию о данной клинике и её предложении узнать.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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