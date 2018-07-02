Посоветуйте хорошую клинику

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Посоветуйте хорошую клинику

Новое сообщение Анастасия33 » 02 июл 2018, 08:48

Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.


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Re: Посоветуйте хорошую клинику

Новое сообщение Харси » 02 июл 2018, 10:18

Я лично доверяю в своем выборе лишь Столичной Медицинской Клинике.

Это отличная клиника, которая по истине международным сертификатам качества.

Собственно говоря, вот здесь https://cmclinic.ru/ можете всю информацию о данной клинике и её предложении узнать.

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Харси
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