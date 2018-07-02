Анастасия33 » 02 июл 2018, 08:48

Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.