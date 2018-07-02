Подыскиваю хорошего гинеколога
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Подыскиваю хорошего гинеколога
может у кто знает действительно хорошего врача гинеколога.У меня серьезные проблемы-не получается забеременеть.Подскажите.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога
Дарки писал(а):может у кто знает действительно хорошего врача гинеколога.У меня серьезные проблемы-не получается забеременеть.Подскажите.
Сходите в Диагностический центр и сдайте анализы, и там вам все скажут, почему да как, и назначат лечение или попросите у своего гинеколога направление туда.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога
я бы посоветовала обратиться к Диваковой Татьяне Семеновне - профессор, ведет консультации в Железнодорожной больнице (не работает, а именно консультирует). Мое мнение - очень хороший специалист, нам помогла.
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Катериночка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога
Советую обратится в ГКБ №31, пожалуй что это лучшая в своем роде клиника, и вам явно говоря стоит именно её выбрать для прохождения анализов и лечения.
Так или иначе, именно здесь http://www.gkb-31.ru вы можете узнать всю интересующею вас информацию о данной клинике, направлениях деятельности и методах лечения.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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