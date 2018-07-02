Подыскиваю хорошего гинеколога

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Подыскиваю хорошего гинеколога

Новое сообщение Дарки » 02 июл 2018, 12:46

может у кто знает действительно хорошего врача гинеколога.У меня серьезные проблемы-не получается забеременеть.Подскажите.


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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога

Новое сообщение JardY » 02 июл 2018, 13:04

Дарки писал(а):может у кто знает действительно хорошего врача гинеколога.У меня серьезные проблемы-не получается забеременеть.Подскажите.

Сходите в Диагностический центр и сдайте анализы, и там вам все скажут, почему да как, и назначат лечение или попросите у своего гинеколога направление туда.

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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога

Новое сообщение Катериночка » 02 июл 2018, 13:48

я бы посоветовала обратиться к Диваковой Татьяне Семеновне - профессор, ведет консультации в Железнодорожной больнице (не работает, а именно консультирует). Мое мнение - очень хороший специалист, нам помогла.
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Re: Подыскиваю хорошего гинеколога

Новое сообщение Кармен » 02 июл 2018, 16:30

Советую обратится в ГКБ №31, пожалуй что это лучшая в своем роде клиника, и вам явно говоря стоит именно её выбрать для прохождения анализов и лечения.

Так или иначе, именно здесь http://www.gkb-31.ru вы можете узнать всю интересующею вас информацию о данной клинике, направлениях деятельности и методах лечения.

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