Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
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Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
Здравствуйте! Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету или лучше съездить в магазин и реально побегать на ней?
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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