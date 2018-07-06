Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

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Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

Новое сообщение Джульета » 06 июл 2018, 14:16

Здравствуйте! Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету или лучше съездить в магазин и реально побегать на ней?


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Джульета
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