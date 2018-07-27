Посоветуйте хорошую клинику
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Посоветуйте хорошую клинику
Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Посоветуйте хорошую клинику
Джульета писал(а):Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.
А про клинику на Арбате, называется кажется профессорская стоматологическая или типа того, кто-нибудь слышал хорошие отзывы? Мне ее рекомендовали, но рекомендовали не близкие друзья, а знакомые, конкретных результатов я не видела.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Посоветуйте хорошую клинику
Мне про Спектру тоже хорошо отзывались, но меня напрягают клиники работающие со страховыми, а спектра работает, видимо не от хорошей жизни. Клиника ставит тебе дешевую пломбу, страховая оплачивает как за хорошую, ты вообще не в курсах что у тебя во рту стоит = клинике прибыль. Отличный бизнес. ИМХО по страховке зубы лечить нельзя.
Я верю, что возможно Спектра хорошая клиника, но лично я туда не пойду. Возможно я не права.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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