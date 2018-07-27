Симбиоза » 27 июл 2018, 17:11

Мне про Спектру тоже хорошо отзывались, но меня напрягают клиники работающие со страховыми, а спектра работает, видимо не от хорошей жизни. Клиника ставит тебе дешевую пломбу, страховая оплачивает как за хорошую, ты вообще не в курсах что у тебя во рту стоит = клинике прибыль. Отличный бизнес. ИМХО по страховке зубы лечить нельзя.

Я верю, что возможно Спектра хорошая клиника, но лично я туда не пойду. Возможно я не права.