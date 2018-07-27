Посоветуйте хорошую клинику

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Посоветуйте хорошую клинику

Новое сообщение Джульета » 27 июл 2018, 15:59

Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.


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Re: Посоветуйте хорошую клинику

Новое сообщение Кристина » 27 июл 2018, 17:07

Джульета писал(а):Где, возможно, вы добились красивых зубов (в частности, меня интересует ортодонтия). Исправление прикуса брекетами - не минутное дело и не дешёвое (зачёркнуто), раньше поставишь - раньше снимешь. Хотелось бы начать ходить по консультациям, но даже не знаю куда обратиться.

А про клинику на Арбате, называется кажется профессорская стоматологическая или типа того, кто-нибудь слышал хорошие отзывы? Мне ее рекомендовали, но рекомендовали не близкие друзья, а знакомые, конкретных результатов я не видела.

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Re: Посоветуйте хорошую клинику

Новое сообщение Симбиоза » 27 июл 2018, 17:11

Мне про Спектру тоже хорошо отзывались, но меня напрягают клиники работающие со страховыми, а спектра работает, видимо не от хорошей жизни. Клиника ставит тебе дешевую пломбу, страховая оплачивает как за хорошую, ты вообще не в курсах что у тебя во рту стоит = клинике прибыль. Отличный бизнес. ИМХО по страховке зубы лечить нельзя.

Я верю, что возможно Спектра хорошая клиника, но лично я туда не пойду. Возможно я не права.

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Симбиоза
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