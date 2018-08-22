Габриция » 23 авг 2018, 08:06

Думаю что при Столичной Медицинской Клинике можно найти услуги эндокринолога , причем услуги одних из лучших специалистов в Москве.

Советую почитать о данной клинике отзывы в интернете, вариант приличный...сама проходила там лечение и там же наблюдаюсь и могу сказать что клиникой сполна довольна.