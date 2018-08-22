Нужен эндокринолог

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Нужен эндокринолог

Новое сообщение Жнади » 22 авг 2018, 23:41

Подыскиваю хорошего эндокринолога.

Интересуюсь именно тем где найти предложения на такого специалиста в Москве.

Посоветуйте где настоящего профессионала своего дела найти?



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Re: Нужен эндокринолог

Новое сообщение Габриция » 23 авг 2018, 08:06

Думаю что при Столичной Медицинской Клинике можно найти услуги эндокринолога, причем услуги одних из лучших специалистов в Москве.

Советую почитать о данной клинике отзывы в интернете, вариант приличный...сама проходила там лечение и там же наблюдаюсь и могу сказать что клиникой сполна довольна.

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Re: Нужен эндокринолог

Новое сообщение Miklakova » 31 окт 2018, 20:24

Можно обратиться в Альтравиту. В отзывах читала, что именно там лечат аналогичные https://hyperprolactinemya.ru заболевания щитовидной железы и эндокринной системы. На мой взгляд, врачи данной клиники - профессионалы, а если посмотреть, что люди пишут, так вообще уникумы.
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Re: Нужен эндокринолог

Новое сообщение Суворова » 05 дек 2018, 20:45

Хороших эндокринологов видела на сайте клиники альтравиты - там https://otzivi-o-endokrinologah.ru многие доктора обсуждаются, есть рассказы и про плохих специалистов, и, конечно же, про отличных.
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