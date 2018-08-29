Где люминиры действительно качественно устанавливают?

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Где люминиры действительно качественно устанавливают?

Новое сообщение kerch » 29 авг 2018, 11:03

Где люминиры действительно качественно устанавливают?


kerch
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где люминиры действительно качественно устанавливают?

Новое сообщение gambit » 29 авг 2018, 11:33

Я точно знаю, что качественно устанавливаются люминиры специалистами вот этой клиники https://www.32dent.ru/lyuminiry.html . Дело в том, что сам обращался к ним за аналогичной услугой, и остался полностью доволен. Цена, кстати, тоже была реально низкой.
gambit
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