Где люминиры действительно качественно устанавливают?
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Где люминиры действительно качественно устанавливают?
Где люминиры действительно качественно устанавливают?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где люминиры действительно качественно устанавливают?
Я точно знаю, что качественно устанавливаются люминиры специалистами вот этой клиники https://www.32dent.ru/lyuminiry.html . Дело в том, что сам обращался к ним за аналогичной услугой, и остался полностью доволен. Цена, кстати, тоже была реально низкой.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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