Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?
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Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?
Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?
Так сразу и не скажешь. Всё от конкретного человека зависит, который данную услугу будет оказывать. Изучите объявления, которые кандидатки размещают вот в этой группе https://vk.com/mamapoisk . Думаю, найти подходящее не будет сложно.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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