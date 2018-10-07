Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?

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Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?

Новое сообщение kerch » 07 окт 2018, 11:06

Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?


kerch
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Сколько в наше время будут стоить услуги сурмамы?

Новое сообщение gambit » 07 окт 2018, 11:06

Так сразу и не скажешь. Всё от конкретного человека зависит, который данную услугу будет оказывать. Изучите объявления, которые кандидатки размещают вот в этой группе https://vk.com/mamapoisk . Думаю, найти подходящее не будет сложно.
gambit
Читатель
 
Сообщения: 46
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