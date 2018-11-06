Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
- brostov
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
-
Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Шерстяные зимние стельки есть в продаже вот на этом интернет-ресурсе http://ortho-ural.ru/store/korrektory_s ... /10082360/ . Знаю я это, поскольку и сам их там не столь давно покупал. Хотелось бы отметить, что выбрать реально было, из чего, да и качество меня порадовало.
- wenow
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6