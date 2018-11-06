Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

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Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

Новое сообщение brostov » 06 ноя 2018, 18:06

Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?


brostov
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

Новое сообщение wenow » 06 ноя 2018, 21:05

Шерстяные зимние стельки есть в продаже вот на этом интернет-ресурсе http://ortho-ural.ru/store/korrektory_s ... /10082360/ . Знаю я это, поскольку и сам их там не столь давно покупал. Хотелось бы отметить, что выбрать реально было, из чего, да и качество меня порадовало.

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wenow
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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