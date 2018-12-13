Генетический тест

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Генетический тест

Новое сообщение ЛияЛия » 13 дек 2018, 17:16

Недавно сдавала тест на национальность тут https://dnk-otcovstvo.ru/dnk-test-na-nazionalnost/. Отличный анализ, который помог мне составить генеалогическое древо свое. Делается быстро, с высокой точностью и стоимость небольшая.


ЛияЛия
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 23:08
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group