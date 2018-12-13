Генетический тест
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Генетический тест
Недавно сдавала тест на национальность тут https://dnk-otcovstvo.ru/dnk-test-na-nazionalnost/. Отличный анализ, который помог мне составить генеалогическое древо свое. Делается быстро, с высокой точностью и стоимость небольшая.
- ЛияЛия
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 23:08
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