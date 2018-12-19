В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?
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В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?
В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?
- brostov
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?
Для начала сходите к врачу, пусть он посмотрит и установит правильный диагноз. Однако некоторые советы, чтобы облегчить боль, вы можете почитать вот в этой статье https://systavi.com/boli/pozvonochnik/b ... hnike.html . Здесь приводятся возможные причины таких болей и способы лечения.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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