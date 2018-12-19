В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?

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В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?

Новое сообщение brostov » 19 дек 2018, 12:56

В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?


brostov
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Re: В последнее время у меня стали появляться боли в позвоночнике. Подскажите, что с этим нужно делать?

Новое сообщение wenow » 19 дек 2018, 18:48

Для начала сходите к врачу, пусть он посмотрит и установит правильный диагноз. Однако некоторые советы, чтобы облегчить боль, вы можете почитать вот в этой статье https://systavi.com/boli/pozvonochnik/b ... hnike.html . Здесь приводятся возможные причины таких болей и способы лечения.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 21
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