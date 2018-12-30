Что за препарат Лидевин? Для чего его вообще принимают?

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Что за препарат Лидевин? Для чего его вообще принимают?

Новое сообщение wenow » 30 дек 2018, 20:58

Что за препарат Лидевин? Для чего его вообще принимают?


wenow
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Что за препарат Лидевин? Для чего его вообще принимают?

Новое сообщение brostov » 30 дек 2018, 23:10

Лидевин - это таблетки, которые принимаются при алкогольной и наркотической зависимости. Получить подробную информацию о свойствах данного лекарственного препарата Вы можете на этой странице https://alkogolizma.com/preparaty/lindevin.html . Там же есть показания, противопоказания, и много чего ещё.
brostov
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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