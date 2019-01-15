sprosst » 15 янв 2019, 20:05

В какой больнице или медицинском центра считаются самые лучшие врачи? Кто сталкивался с серьезными заболеваниями скажте пожалуйста. Если хотите в личку или в теме, но меня интересует квалификация врачей.

Не знаю уже к кому обратиться, звонил во многие клиники, они вообще ничего не могут посоветовать кроме как - приходите только к нам и давайте денег.