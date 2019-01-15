Не знаю уже к кому обратиться, звонил во многие клиники, они вообще ничего не могут посоветовать кроме как - приходите только к нам и давайте денег.
Где лучшие врачи в городе?
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Где лучшие врачи в городе?
В какой больнице или медицинском центра считаются самые лучшие врачи? Кто сталкивался с серьезными заболеваниями скажте пожалуйста. Если хотите в личку или в теме, но меня интересует квалификация врачей.
- sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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