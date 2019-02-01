Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
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Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
По работе ежедневно приходится общаться с большим количеством людей. Возникший скол на одном из передних зубов явно портит имидж, так как сильно заметен. Хочу от него избавиться. Посоветуйте стоматолога, который качественно устранит проблему, вернет мне красивую улыбку.
- Stella
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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