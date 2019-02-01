Stella » 01 фев 2019, 19:05

По работе ежедневно приходится общаться с большим количеством людей. Возникший скол на одном из передних зубов явно портит имидж, так как сильно заметен. Хочу от него избавиться. Посоветуйте стоматолога, который качественно устранит проблему, вернет мне красивую улыбку.