Ищу мед.центр

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Ищу мед.центр

Новое сообщение Anaconda » 05 фев 2019, 17:51

Подскажите в Москве хорошую клинику, где можно было бы обследоваться у эндокринолога?


Anaconda
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Ищу мед.центр

Новое сообщение Суворова » 05 фев 2019, 20:47

отзывы читали..

я вот, да, когда начала искать врача для лечения giperandrogenia.ru гиперандрогении.

Суворова
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Ищу мед.центр

Новое сообщение Stella » 05 фев 2019, 21:25

Хорошего эндокринолога найти это вообще вопрос сложный. Врача эндокринолога пришлось искать после того, как после родов пошли проблемы с гормонами (никак не могла похудеть) и щитовидка стала подмучивать. Искала эндокринолога сразу хорошего. Поспрашивала у знакомых и на работе. Порекомендовали мне эндокринолога на Текстильщиков 8-я, дом 18
Stella
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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