Ищу мед.центр
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Ищу мед.центр
Подскажите в Москве хорошую клинику, где можно было бы обследоваться у эндокринолога?
- Anaconda
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Ищу мед.центр
отзывы читали..
я вот, да, когда начала искать врача для лечения giperandrogenia.ru гиперандрогении.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Ищу мед.центр
Хорошего эндокринолога найти это вообще вопрос сложный. Врача эндокринолога пришлось искать после того, как после родов пошли проблемы с гормонами (никак не могла похудеть) и щитовидка стала подмучивать. Искала эндокринолога сразу хорошего. Поспрашивала у знакомых и на работе. Порекомендовали мне эндокринолога на Текстильщиков 8-я, дом 18
- Stella
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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