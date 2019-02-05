Stella » 05 фев 2019, 21:25

Хорошего эндокринолога найти это вообще вопрос сложный. Врача эндокринолога пришлось искать после того, как после родов пошли проблемы с гормонами (никак не могла похудеть) и щитовидка стала подмучивать. Искала эндокринолога сразу хорошего. Поспрашивала у знакомых и на работе. Порекомендовали мне эндокринолога на Текстильщиков 8-я, дом 18