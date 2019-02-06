Клиники Эко
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Клиники Эко
Народ, у меня достаточно деликатная ситуация. Прошу вашего совета! У меня бесплодие. Что только не пробовала делать и по бабкам ездила, и чуть ли не по лунному календарю свою жизнь построила. А знакомая с работы посоветовала обратиться к врачу-репродуктологу. Правда к кому обращаться я не знаю. Подскажите хорошего специалиста и клинику. Заранее спасибо за ответы
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Клиники Эко
Так, сейчас самое главное не расстраиваться, а готовиться к процедурам. К ожиданию малыша. Могу посоветовать хорошую клинику Мать и Дитя Юго-Запад. Там нас вела до 10ой недели врач-репродуктолог Бондаренко Виктория Николаевна. Приятная внешне, доброжелательная, общительная. Как то располагает к себе. К тому же, перед тем, как приступить к протоколу она перепроверит все. проводит необходимое лечение перед протоколом. Между прочим, в самой клинике достаточно уютно, нет такого количества народа, как в ПМЦ, где ранее Виктория Николаевна работала. Да, палаты не одноместные, зато в целом в стоимости выйдет дешевле. Клиника новая, оборудование там новое и хорошее, все подходы к лечению у врачей и в эмбриологии отличные
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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