Клиники Эко

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Клиники Эко

Новое сообщение Anaconda » 06 фев 2019, 15:57

Народ, у меня достаточно деликатная ситуация. Прошу вашего совета! У меня бесплодие. Что только не пробовала делать и по бабкам ездила, и чуть ли не по лунному календарю свою жизнь построила. А знакомая с работы посоветовала обратиться к врачу-репродуктологу. Правда к кому обращаться я не знаю. Подскажите хорошего специалиста и клинику. Заранее спасибо за ответы


Anaconda
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Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Клиники Эко

Новое сообщение PolinaWest » 06 фев 2019, 18:31

Так, сейчас самое главное не расстраиваться, а готовиться к процедурам. К ожиданию малыша. Могу посоветовать хорошую клинику Мать и Дитя Юго-Запад. Там нас вела до 10ой недели врач-репродуктолог Бондаренко Виктория Николаевна. Приятная внешне, доброжелательная, общительная. Как то располагает к себе. К тому же, перед тем, как приступить к протоколу она перепроверит все. проводит необходимое лечение перед протоколом. Между прочим, в самой клинике достаточно уютно, нет такого количества народа, как в ПМЦ, где ранее Виктория Николаевна работала. Да, палаты не одноместные, зато в целом в стоимости выйдет дешевле. Клиника новая, оборудование там новое и хорошее, все подходы к лечению у врачей и в эмбриологии отличные
PolinaWest
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