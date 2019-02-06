PolinaWest » 06 фев 2019, 18:31

Так, сейчас самое главное не расстраиваться, а готовиться к процедурам. К ожиданию малыша. Могу посоветовать хорошую клинику Мать и Дитя Юго-Запад. Там нас вела до 10ой недели врач-репродуктолог Бондаренко Виктория Николаевна. Приятная внешне, доброжелательная, общительная. Как то располагает к себе. К тому же, перед тем, как приступить к протоколу она перепроверит все. проводит необходимое лечение перед протоколом. Между прочим, в самой клинике достаточно уютно, нет такого количества народа, как в ПМЦ, где ранее Виктория Николаевна работала. Да, палаты не одноместные, зато в целом в стоимости выйдет дешевле. Клиника новая, оборудование там новое и хорошее, все подходы к лечению у врачей и в эмбриологии отличные