Харизма » 25 фев 2019, 19:03

Я рекомендую при помощи капы выравнивать зубы, этот метод современный, к тому же эффективный.

О таком методе выравнивая зубов вот здесь http://my-ort.ru/kapy/ можно узнать, там же можно ознакомится с ценой на такую процедуру.