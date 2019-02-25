Эффективный метод выравнивания зубов

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Эффективный метод выравнивания зубов

Новое сообщение Жнади » 25 фев 2019, 19:01

Поговорим на тему выравнивая зубов.

Каким именно образом можно эффективно зубы выравнить?



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Re: Эффективный метод выравнивания зубов

Новое сообщение Харизма » 25 фев 2019, 19:03

Я рекомендую при помощи капы выравнивать зубы, этот метод современный, к тому же эффективный.

О таком методе выравнивая зубов вот здесь http://my-ort.ru/kapy/ можно узнать, там же можно ознакомится с ценой на такую процедуру.

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Харизма
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