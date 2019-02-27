Как бороться с болью спины

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Как бороться с болью спины

Новое сообщение Джульета » 27 фев 2019, 16:50

За последний месяц появились боли в спине, причем боли временные и без физических нагрузок.

У кого были аналогичные проблемы со спиной, расскажите о том как в принципе говоря бороться с подобными болями?



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