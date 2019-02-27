У кого были аналогичные проблемы со спиной, расскажите о том как в принципе говоря бороться с подобными болями?
Как бороться с болью спины
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Как бороться с болью спины
За последний месяц появились боли в спине, причем боли временные и без физических нагрузок.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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