PolinaWest » 14 мар 2019, 18:46

Отдельной темы не нашла. Интересует этот вопрос. Кто что предпочитает очки/линзы. Сама я ношу линзы с нового года. Фирмы Джонсон и Джонсон Acuvue Oasys двух недельные. и раствор к ним Solocare AQUA, как подобрал врач. Зрение -2,5. Линзы -1,5. На линзы жалоб нет, но глазки всё равно красные, думаю может раствор, другие не пробовала. Еще перед одеванием линзы капаю на нее капли Ликонтин комфорт, и в течение дня закапываю если чувствую дискомфорт. Прихожу с работы в 18.00 и сразу снимаю линзы Smile Еще хотелось бы попробовать цветные линзы. Кто что скажет? Wink