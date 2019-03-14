Линзы или очки?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Линзы или очки?
Отдельной темы не нашла. Интересует этот вопрос. Кто что предпочитает очки/линзы. Сама я ношу линзы с нового года. Фирмы Джонсон и Джонсон Acuvue Oasys двух недельные. и раствор к ним Solocare AQUA, как подобрал врач. Зрение -2,5. Линзы -1,5. На линзы жалоб нет, но глазки всё равно красные, думаю может раствор, другие не пробовала. Еще перед одеванием линзы капаю на нее капли Ликонтин комфорт, и в течение дня закапываю если чувствую дискомфорт. Прихожу с работы в 18.00 и сразу снимаю линзы Smile Еще хотелось бы попробовать цветные линзы. Кто что скажет? Wink
- PolinaWest
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9