Мед. экспертиза
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Мед. экспертиза
Вопрос у меня такой, есть решение суда основанное исключительно на медицинскоей экспертизе, но кажется что та в свою очередь была проведена предвязо, поэтому нужны специалисты для консультации как быть дальше, подавать апеляцию или это бесполезно?
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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