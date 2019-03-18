Мед. экспертиза

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Мед. экспертиза

Новое сообщение Anaconda » 18 мар 2019, 17:20

Вопрос у меня такой, есть решение суда основанное исключительно на медицинскоей экспертизе, но кажется что та в свою очередь была проведена предвязо, поэтому нужны специалисты для консультации как быть дальше, подавать апеляцию или это бесполезно?


Anaconda
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Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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