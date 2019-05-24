Отбеливание зубов

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Отбеливание зубов

Новое сообщение Alyabyev » 24 май 2019, 13:32

Совсем недавно я бросил курить и вот обратил свое внимание что у меня довольно сильно пожелтели мои зубы и вот я хочу сделать отбеливание,подскажите мне хорошую стоматологию в Москве ?


Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Alyabyev и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group