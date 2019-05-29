Удаление зуба мудрости

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Удаление зуба мудрости

Новое сообщение Alyabyev » 29 май 2019, 17:56

Меня очень сильно начал мучить зуб мудрости и мне говорили что его нужно будет удалять так что я ищу хорошую стоматологию в Питере где смогу его удалить,можете мне посоветовать нормальную стоматологию ?


Alyabyev
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Re: Удаление зуба мудрости

Новое сообщение Liberator » 29 май 2019, 20:07

Удалить вам его смогут в любой стоматологической клинике и если вы хотите чтобы вам не так сильно больно было то придется просто хорошую анестезию вам приобрести.
Liberator
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