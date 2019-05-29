Удаление зуба мудрости
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Удаление зуба мудрости
Меня очень сильно начал мучить зуб мудрости и мне говорили что его нужно будет удалять так что я ищу хорошую стоматологию в Питере где смогу его удалить,можете мне посоветовать нормальную стоматологию ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Удаление зуба мудрости
Удалить вам его смогут в любой стоматологической клинике и если вы хотите чтобы вам не так сильно больно было то придется просто хорошую анестезию вам приобрести.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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