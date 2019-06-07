Бесплодие

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Бесплодие

Новое сообщение Степания » 07 июн 2019, 10:47

Девочки, вернулась в ужасном настроении от гинеколога. Это уже второй прием , до этого 2 года лечения вторичного бесплодия у двух других хороших гинекологов.Неужели бесплодие приговор?


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Re: Бесплодие

Новое сообщение Olesja » 07 июн 2019, 10:57

А что врач говорит, каковы причины бесплодия? Вы мужа проверяли, возможно есть факторы по мужской части.Пусть пройдет исследование спермы https://elektronnaia-mikroskopya-spermatozoidov.ru/ и уже отталкиваясь от результата исследования будет видно в каком направлении двигаться дальше.
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Re: Бесплодие

Новое сообщение Violla » 07 июн 2019, 11:01

Степания писал(а):Девочки, вернулась в ужасном настроении от гинеколога. Это уже второй прием , до этого 2 года лечения вторичного бесплодия у двух других хороших гинекологов.Неужели бесплодие приговор?

Бесплодие на сегодняшний день не приговор, все лечится если вовремя начать лечение.Тем более методов лечения предостаточно https://eco-clinics.ru/, если не получается с помощью терапии то как вариант могут порекомендовать метод ЭКО.Есть платные и бесплатные программы.

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