Бесплодие
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Бесплодие
Девочки, вернулась в ужасном настроении от гинеколога. Это уже второй прием , до этого 2 года лечения вторичного бесплодия у двух других хороших гинекологов.Неужели бесплодие приговор?
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Бесплодие
А что врач говорит, каковы причины бесплодия? Вы мужа проверяли, возможно есть факторы по мужской части.Пусть пройдет исследование спермы https://elektronnaia-mikroskopya-spermatozoidov.ru/ и уже отталкиваясь от результата исследования будет видно в каком направлении двигаться дальше.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Бесплодие
Степания писал(а):Девочки, вернулась в ужасном настроении от гинеколога. Это уже второй прием , до этого 2 года лечения вторичного бесплодия у двух других хороших гинекологов.Неужели бесплодие приговор?
Бесплодие на сегодняшний день не приговор, все лечится если вовремя начать лечение.Тем более методов лечения предостаточно https://eco-clinics.ru/, если не получается с помощью терапии то как вариант могут порекомендовать метод ЭКО.Есть платные и бесплатные программы.
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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