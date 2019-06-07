Violla » 07 июн 2019, 11:01

Степания писал(а): Девочки, вернулась в ужасном настроении от гинеколога. Это уже второй прием , до этого 2 года лечения вторичного бесплодия у двух других хороших гинекологов.Неужели бесплодие приговор?

Бесплодие на сегодняшний день не приговор, все лечится если вовремя начать лечение.Тем более методов лечения предостаточно https://eco-clinics.ru/ , если не получается с помощью терапии то как вариант могут порекомендовать метод ЭКО.Есть платные и бесплатные программы.