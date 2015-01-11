araav » 11 янв 2015, 23:45

Представляю Вам социальную кредитно-финансовую сеть Webtransfer 50$ каждому в ПОДАРОК!

-Инвестиционный доход — от 0,5% до 3% в день.

-Минимальная сумма выдачи займа — 50 долларов США.

-Максимальная сумма выдачи займа одному лицу — 1000 долларов США . (Количество выданных займов неограниченно). — Способы ввода и вывода средств: VISA/MasterCard, PayPal, Webmoney, Qiwi, AlertPay.

-Выдача каждого займа подтверждается заявкой и сертификатом.

-Участником кредитной сети Webtransfer может быть любой участник следующих социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Google+

-При регистрации Вам на баланс зачисляется бонус $50, который Вы можете дать взаймы и получить с них проценты, которые уже можно будет вывести к себе на кошелек.

Минимальная сумма вывода = $ 50 Выплаты производятся в течение 24 часов, на электронные платежки : QIWI, PayPal, WebMoney, Tinkoff Wallet, ЯндексДеньги LiqPay, Yandex, Банковская карта, Банковский перевод. Служба поддержки отвечает на все вопросы быстро, вежливо, качественно. Высокодоходный рынок микрофинансирования теперь доступен и для Вас.

В социальной кредитной сети Webtransfer Вы можете зарабатывать, будучи уверены, что Ваши деньги в безопасности!

Это очень просто. Вы выбираете:

-Сумму, которую вы хотите дать в кредит (от 50$ до 1000$);

-Желаемый срок от 3 до 30 дней;

-Желаемую процентную ставку от 0,5 до 3% в день (Рекомендую 1.5%);

-Выбираете опцию «Гарант». Социальная кредитная сеть Webtransfer сама подберёт заемщиков, распределит среди них Ваши деньги и за долю в прибыли возьмет на себя заботу о том, чтобы заемщик погасил заём.

-Ваша прибыль будет расти с каждым днем !

Возможные варианты заработока в системе:

1. Заработок на партнерах первой линии. Вы можете приглашать КАЖДЫЙ ДЕНЬ по 5-10 партнёров (с помощью Систем Активной Рекламы, E-mail рассылки, личного убеждения и т.д.) и получать по 50% их фактической прибыли, полученной от выданных ими вкладов. (подключитесь к партнерской программе!)

2. Заработок на партнерах второй линии. Вы получите 15%их фактической прибыли, полученной от выданных ими вкладов.

3. Заработок на собственных вложениях. Вы можете вкладывать свои собственные денежные средства(min 50$) и выдавать ими займы другим участникам сети (от 0.5 % до 3% в день).

4. Кредит на арбитраж. Каждому желающему может быть предоставлен кредит «На арбитраж» для выдачи займов с опцией «Гарант» до 30 дней с возможностью пролонгации, на сумму в 3 раза превышающую размер собственных средств под 0.5 %. Пример: если вы накопили на своем балансе от приглашённых партнёров сумму в 100 долларов, то сможете легко получить у системы кредит на 300 долларов и выдавать этой суммой маленькие займы по 50 долларов на маленькие сроки, получая с этого дополнительную прибыль. Берете под 0.5% - выдаете под 2% в день.

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Выдавая кредит $100 на 30 дней c функцией гарант и кредитом на арбитраж вы заработаете

СТАВКА - ЗАРАБОТОК

1.4% - $55.8;

1.5% - $63.0;

1.6% - $70.2;

1.7% - $77.4;

Это реальные ходовые ставки.

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