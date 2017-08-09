Биржа комментариев GdePost - наполнение сайтов и написание отзывов

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Биржа комментариев GdePost - наполнение сайтов и написание отзывов

Новое сообщение GdePost » 09 авг 2017, 13:31

Доброго времени суток уважаемые оптимизаторы, владельцы форумов, сайтов и интернет-магазинов. 8-)

Мы профессиональная команда постеров. В сфере постинговых услуг мы работаем с 2009 года. Имеем свой штат опытных авторов/исполнителей.

В связи с возрастающим спросом на наши услуги по написанию комментариев, отзывов, наполнению форумов, нами было принято решение сделать свой собственный сервис комментариев Gdepost.com, которому дали название GdePost - сервис отзывов и комментариев https://gdepost.com/

Возможности нашей биржи:

Написание комментариев на ваши форумы и сайты:

Создание тем на форумах:

Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках:

Отзывы на сайте-отзовиках:

Прокачка аккаунтов на своих и сторонних форумах и сайтах:

Публикация поста со ссылкой:

Размещение комментария с упоминанием бренда.

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При создании проекта, имеются гибкие настройки по стоимости, ограничениям и лимитам.

Пример создания проекта по написанию комментариев на форум:

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Подробнее обо всех возможностях биржи вы можете ознакомиться по ссылке https://gdepost.com/about

Какие цены в системе?

Цены от 6 рублей (100зн/бп) на "Универсальный постинг"

Цены от 120 рублей (100зн/бп) на "Краудмаркетинг"

Все цены, которые есть в системе можно увидеть https://gdepost.com/price

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Какой минимальный заказ в бирже?

Минимального и максимального заказа нет.

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Что мы не делаем?

Не занимаемся накруткой лайков, друзей и.т.д., в социалках.

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Есть ли партнерская программа?

Да, есть.

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Работая с нашей биржей комментариев GdePost, вы можете получить:

    Уникальные комментарии на свои форумы и блоги

    Регистрацию участников

    Естественные отзывы

    Интересные темы

    Узнаваемость бренда

    и многое другое.

Зарегистрироваться и купить отзывы и комментарии https://gdepost.com/

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Связаться с нами вы можете по контактам, которые указаны по ссылке https://gdepost.com/contact

С уважением,

команда GdePost.com

P.s Если у вас есть какие-либо вопросы по работе сервиса, пожалуйста, пишите по удобным для вас контактам, или в теме.



GdePost
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июн 2017, 20:00
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