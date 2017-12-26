В общем я хочу узнать о том какие же все таки карты лучше и каким образом выбирать такие карты?
Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
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Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Нынче стали модны дебитные карты, для экономии.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Все зависит от условии использования.
Даже не знаю, многие Тинькофф рекомендуют.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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