Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт

Новое сообщение Джульета » 26 дек 2017, 13:53

Нынче стали модны дебитные карты, для экономии.

В общем я хочу узнать о том какие же все таки карты лучше и каким образом выбирать такие карты?



Аватара пользователя
Джульета
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
Вернуться к началу

Re: Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт

Новое сообщение Карви » 26 дек 2017, 14:04

Все зависит от условии использования.

Даже не знаю, многие Тинькофф рекомендуют.

Аватара пользователя
Карви
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group