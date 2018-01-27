Знаю что банк не вариант, какие другие варианты будут?
Куда инвестировать средства
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Куда инвестировать средства
ПОмогите, куда инвестировать приличные средства.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Куда инвестировать средства
Лолита писал(а):ПОмогите, куда инвестировать приличные средства.
Знаю что банк не вариант, какие другие варианты будут?
Пожалуй что одно из лучших направлении для инвестирования сегодня это именно недвижимость.
Причем сейчас вот приличные предложения на недвижимость старого Кипра можно найти, вот именно с такими предложениями вам и стоит ознакомится, вот тут http://www.northcyprusdream.com/ можете посмотреть цены на недвижимость.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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