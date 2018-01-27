Харси » 27 янв 2018, 05:03

Лолита писал(а): ПОмогите, куда инвестировать приличные средства. ПОмогите, куда инвестировать приличные средства. Знаю что банк не вариант, какие другие варианты будут?

Пожалуй что одно из лучших направлении для инвестирования сегодня это именно недвижимость.

Причем сейчас вот приличные предложения на недвижимость старого Кипра можно найти, вот именно с такими предложениями вам и стоит ознакомится, вот тут http://www.northcyprusdream.com/ можете посмотреть цены на недвижимость.