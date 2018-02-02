Ремонт квартиры

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Ремонт квартиры

Новое сообщение Жнади » 02 фев 2018, 04:33

Нужно заказать ремонт.

Кто из личного опыта может посоветовать хорошую фирму, помогите, куда мне обратится.



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Re: Ремонт квартиры

Новое сообщение Харси » 02 фев 2018, 04:35

Как вам такое http://novostroy.plus/ предложение?

Соседи по лестничной клетке заказывали в этой фирме ремонт и хочу сказать что признаю что сделали они свою работу ну просто на отлично. В любом случае оцените их предложение, за это никто денег не берет, по этому ознакомьтесь...

Так же отзывы о них в интернете почитать рекомендую.

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Харси
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Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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