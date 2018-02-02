Харси » 02 фев 2018, 04:35

Как вам такое http://novostroy.plus/ предложение?

Соседи по лестничной клетке заказывали в этой фирме ремонт и хочу сказать что признаю что сделали они свою работу ну просто на отлично. В любом случае оцените их предложение, за это никто денег не берет, по этому ознакомьтесь...

Так же отзывы о них в интернете почитать рекомендую.