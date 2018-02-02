Кто из личного опыта может посоветовать хорошую фирму, помогите, куда мне обратится.
Ремонт квартиры
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Ремонт квартиры
Нужно заказать ремонт.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Ремонт квартиры
Как вам такое http://novostroy.plus/ предложение?
Соседи по лестничной клетке заказывали в этой фирме ремонт и хочу сказать что признаю что сделали они свою работу ну просто на отлично. В любом случае оцените их предложение, за это никто денег не берет, по этому ознакомьтесь...
Так же отзывы о них в интернете почитать рекомендую.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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