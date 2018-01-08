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tatwex.com

Старт: 08/01/2018

Регистрация:

Registration

Описание:

Наша миссия - помочь вам - защитить финансовое будущее

Инвестируя в проект, вы помогаете сохранить и размножить историческое наследие мира.

Мы разработали собственную передовую технологию, которая использует hft (высокочастотную торговлю) в своих лучших качествах и по пути мы обнаружили, что все цифровые транзакции можно контролировать и анализировать, поэтому использование компьютеров и алгоритмического программного обеспечения в сочетании с командой специалистов и аналитики помогают нам прогнозировать, на чем строить собственную стратегию.

В течение многих лет под нашим руководством, пытаясь улучшить процесс, мы добились лучших результатов путём проб и ошибок, денег и привлечения специалистов, чтобы предоставить вам доступ к hft (высокочастотная торговля), что поможет вам получить привлекательную прибыль.

Маркетинговые планы:

Реферальная комиссия:

5%

Платежные системы:

Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin and Dash

Минимальный депозит:

$10

Минимальный вывод средств:

0,001 BTC для биткойнов, 10 долларов США для остальных

Особенности:

Защита DDOS

SSL

Скрипт Samopis

Уникальный дизайн

Зарегистрированная компания