Старт: 08/01/2018
Регистрация:
Описание:
Наша миссия - помочь вам - защитить финансовое будущее
Инвестируя в проект, вы помогаете сохранить и размножить историческое наследие мира.
Мы разработали собственную передовую технологию, которая использует hft (высокочастотную торговлю) в своих лучших качествах и по пути мы обнаружили, что все цифровые транзакции можно контролировать и анализировать, поэтому использование компьютеров и алгоритмического программного обеспечения в сочетании с командой специалистов и аналитики помогают нам прогнозировать, на чем строить собственную стратегию.
В течение многих лет под нашим руководством, пытаясь улучшить процесс, мы добились лучших результатов путём проб и ошибок, денег и привлечения специалистов, чтобы предоставить вам доступ к hft (высокочастотная торговля), что поможет вам получить привлекательную прибыль.
Маркетинговые планы:
Реферальная комиссия:
5%
Платежные системы:
Payeer, PerfectMoney, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin and Dash
Минимальный депозит:
$10
Минимальный вывод средств:
0,001 BTC для биткойнов, 10 долларов США для остальных
Особенности:
Защита DDOS
SSL
Скрипт Samopis
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания