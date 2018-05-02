Джульета » 02 май 2018, 18:00

Дорогие мои, я решилась на ЭТО! Показывает язык Очень долго взвешивала ЗА и ПРОТИВ, но уже настолько охото жить отдельно, без бабки....

Хочу приобрести свою квартиру в Питере. Банк мне уже одобрил заявку.

Очень много вопросов как и что лучше сделать... Например, обязательно ли нужен риэлтор при оформлении сделки? Обязателен ли договор страхования? В общем, нужны советы по максимуму. Тут очень много молодых семей, возможно, есть опыт в этом деле. Я конечно не собираюсь платить за квартиру 20 лет. Отец мой поможет, но поможет спустя год наверное, когда он закончит отделку чистовую в доме, тогда будем продавать квартиру, и эти деньги мне в погашение ипотечного кредита. Полностью конечно денег не хватит на погашение, но все же лучше платить 5 лет, чем 20.