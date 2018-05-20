Если у вас есть кредиты, посоветуйте, где еще можно быстро его взять?
Где взять кредит?
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Где взять кредит?
Девочки, у кого есть кредиты, где брали, в каком банке? подвернулся сейчас хороший вариант купить квартиру в новострое, акция идет, скидки хорошие.. А у нас уже есть кредит на машину, окончательно погасим его через 2 года только. Поэтому сколько муж не ходил в банки, ему везде отказывают, на основании того что у нас уже есть не погашенный кредит. Мол, мы финансово не потянем второй.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Где взять кредит?
та мне тоже страшновато немного, но понимаете.. Мы живем в съемной квартире, платим чужому дяде каждый месяц по 500 долл. Очень хочется свое жилье, я лучше буду платить эти 500 долл в счет погашения кредита. Я даже согласна больше если будет сумма платежа, но зато я буду знать, что по кирпичику складываю свою квартиру, и когда-то она будет моя полностью.
так что я согласна рисковать. и муж согласен.
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JassKy
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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