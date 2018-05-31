Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?

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Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?

Новое сообщение kerch » 31 май 2018, 18:06

Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?


kerch
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?

Новое сообщение derek1 » 31 май 2018, 19:43

Чтобы с помощью программы ЕВ-5 США получить вид на жительство, нужно инвестировать деньги в бизнес в этой стране, и обеспечить определённое количество рабочих мест. Нюансы надо изучать очень тщательно.
derek1
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