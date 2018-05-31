Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?
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Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?
Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Как с помощью программы ЕВ-5 США можно получить вид на жительство?
Чтобы с помощью программы ЕВ-5 США получить вид на жительство, нужно инвестировать деньги в бизнес в этой стране, и обеспечить определённое количество рабочих мест. Нюансы надо изучать очень тщательно.
- derek1
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 авг 2015, 22:57
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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