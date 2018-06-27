Система централизации офисов

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Система централизации офисов

Новое сообщение Сабрина » 27 июн 2018, 16:05

Нужна фирма для того чтоб провести процесс централизации трех офисов нашей фирмы в Москве.

Так как не доводилось ранее с такими делами иметь дело, решили доверится профессионалам. В Москве вроде как таких много, но все же...как выбрать лучшего в области предоставления таких услуг?



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Re: Система централизации офисов

Новое сообщение Кристина » 27 июн 2018, 16:06

Может вам лучше на бизнес форумах поспрашивать :)
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Кристина
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