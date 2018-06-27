Так как не доводилось ранее с такими делами иметь дело, решили доверится профессионалам. В Москве вроде как таких много, но все же...как выбрать лучшего в области предоставления таких услуг?
Система централизации офисов
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Система централизации офисов
Нужна фирма для того чтоб провести процесс централизации трех офисов нашей фирмы в Москве.
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Система централизации офисов
Может вам лучше на бизнес форумах поспрашивать
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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