Выбор перекрытия для дома

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Выбор перекрытия для дома

Новое сообщение Харси » 30 июн 2018, 23:45

Помогите выбрать перекрытие для крыши.

Какое лучше купить, как акцентировать вопрос на качестве и по какому принципу выбирать с разных точек выгодное предложение.



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Re: Выбор перекрытия для дома

Новое сообщение Харизма » 30 июн 2018, 23:57

Стоит сегодня выбирать металлочерепицу
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Харизма
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