Какое лучше купить, как акцентировать вопрос на качестве и по какому принципу выбирать с разных точек выгодное предложение.
Выбор перекрытия для дома
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Выбор перекрытия для дома
Помогите выбрать перекрытие для крыши.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Выбор перекрытия для дома
Стоит сегодня выбирать металлочерепицу
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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