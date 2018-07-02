Жнади » 02 июл 2018, 22:28

Для освещения территории частной стоянки нужно купить восемь бюджетных уличных светильника.

В основном проблема не особо большая и решаемая, ну а интересует меня где можно найти в продаже бюджетные варианты таких светильников. Расскажите о предложениях, поделитесь советами по поводу того где подобные предложения лучше всего искать.