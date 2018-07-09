Свежие прогнозы на курс биткойна

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Свежие прогнозы на курс биткойна

Новое сообщение Жнади » 09 июл 2018, 19:24

Подскажите пожалуйста, где можно найти свежие прогнозы на курсы биткойна.

Причем именно интересует поверхностно полноценная информация по поводу курсов, выскажитесь, где такой полноценный курс искать?



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