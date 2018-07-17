Помогите пожалуйста, как и где вообще можно безопасно таковой перевод сделать.
Впервые сталкиваюсь с таковой проблемой, нужны советы по поводу того куда обратится?
Модераторы: more, bot, translate
Помогите пожалуйста, как и где вообще можно безопасно таковой перевод сделать.
Впервые сталкиваюсь с таковой проблемой, нужны советы по поводу того куда обратится?
Вот именно у них и можно найти предложения на интересующий вид перевода. Обращу внимание что конкретно вот на их сайте https://gosperevod.ru/ и можно оценить предложение, так же там можно узнать огромную кучу полезной информации по поводу государственных финансовых переводов.
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