kerch » 31 июл 2018, 17:42

Вообще, шуметь в квартире разрешено с 7 до 23 часов. Однако, ремонт - только с 9. Кроме того, существует понятие тихого часа - с 13 до 15. Ознакомиться с информацией по этому поводу подробнее Вы можете на данном изображении.