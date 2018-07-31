Планирую делать ремонт в квартире. В какие часы вообще это разрешается делать?

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Планирую делать ремонт в квартире. В какие часы вообще это разрешается делать?

Новое сообщение gambit » 31 июл 2018, 15:44

Планирую делать ремонт в квартире. В какие часы вообще это разрешается делать?


gambit
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Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Планирую делать ремонт в квартире. В какие часы вообще это разрешается делать?

Новое сообщение kerch » 31 июл 2018, 17:42

Вообще, шуметь в квартире разрешено с 7 до 23 часов. Однако, ремонт - только с 9. Кроме того, существует понятие тихого часа - с 13 до 15. Ознакомиться с информацией по этому поводу подробнее Вы можете на данном изображении.

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kerch
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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