Нужно найти доверенное агенство недвижимости

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужно найти доверенное агенство недвижимости

Новое сообщение Габриция » 05 авг 2018, 21:51

Дело такое, мама продает свою квартиру в питере и хочет перебраться к нам в москву.

В общем хочу сказать что нужно хорошее агенство недвижимости у нас в Москве, которое занимается помощь в поиске предложении на недвижимость и помощью в оформлении сделок.

Помогите советом, куда лучше всего обратится?



Аватара пользователя
Габриция
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
Вернуться к началу

Re: Нужно найти доверенное агенство недвижимости

Новое сообщение Харизма » 05 авг 2018, 22:34

Вот список лучших среди таковых:

Изображение Изображение

Аватара пользователя
Харизма
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
Вернуться к началу

Re: Нужно найти доверенное агенство недвижимости

Новое сообщение Джульета » 06 авг 2018, 00:24

Хороших агентств у нас в городе много, это факт.

Можно к примеру почитать в интернете отзывы, ознакомится с мнением и рекомендациями других людей, и по факту сделать таким образом свой выбор. Так же добавлю что вот тут http://www.incom.ru как раз мы обращались пару лет назад для покупки квартиры, и могу смело сказать что они оказались настоящими профессионалами своего дела.

Дело выбора за вами, агентств много, выбирайте самый оптимальный для себя вариант предложения.

Аватара пользователя
Джульета
Читатель
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group