Поговорим о лучших предложениях по кредитованию
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Поговорим о лучших предложениях по кредитованию
Хотелось спросить мнения форумчан, в каком банке лучше всего брать кредит? Сейчас банки такие заманухи кидают, чуть ли не беспроцентные кредиты а на самом деле дурят нас как хотят.Каким банкам вы доверяете? Хотелось бы услышать как позитивные, так и негативные отзывы.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Поговорим о лучших предложениях по кредитованию
Я доверяю собственным глазам при внимательно чтении договора. Сейчас нет ни одного банка, который дурит сознательных граждан
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Поговорим о лучших предложениях по кредитованию
Предложении конечно много, и дело выбора в ваших руках.
Если ищите достойный вариант предложения, советую оценить какой вариант кредитования вам может предложить фирма ООО Доверие Недвижимость, явно говоря такое предложение по кредитованию достойное внимания.
В общем вот https://doveriye-estate.ru/kredit-pod-zalog-kvartiry предложение по кредитованию под залог квартиры, оцените его.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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