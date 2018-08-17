Поговорим о лучших предложениях по кредитованию

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Поговорим о лучших предложениях по кредитованию

Новое сообщение JardY » 17 авг 2018, 16:48

Хотелось спросить мнения форумчан, в каком банке лучше всего брать кредит? Сейчас банки такие заманухи кидают, чуть ли не беспроцентные кредиты а на самом деле дурят нас как хотят.Каким банкам вы доверяете? Хотелось бы услышать как позитивные, так и негативные отзывы.


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Re: Поговорим о лучших предложениях по кредитованию

Новое сообщение Сабрина » 17 авг 2018, 17:08

Я доверяю собственным глазам при внимательно чтении договора. Сейчас нет ни одного банка, который дурит сознательных граждан
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Re: Поговорим о лучших предложениях по кредитованию

Новое сообщение Кристина » 18 авг 2018, 06:01

Предложении конечно много, и дело выбора в ваших руках.

Если ищите достойный вариант предложения, советую оценить какой вариант кредитования вам может предложить фирма ООО Доверие Недвижимость, явно говоря такое предложение по кредитованию достойное внимания.

В общем вот https://doveriye-estate.ru/kredit-pod-zalog-kvartiry предложение по кредитованию под залог квартиры, оцените его.

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