Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?
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Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?
Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?
Смотря где именно. Например, вот в этой аптеке можно купить Софосбувир и Ледипасвир недорого https://india-help.com/sofosbuvir-ledipasvir/ . Я знаю это, ибо не так давно для родственника данные препараты заказывал. На всех других площадках они стоили дороже.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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