Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?

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Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?

Новое сообщение kerch » 09 сен 2018, 22:15

Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?


kerch
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Дорого ли в наше время стоят Софосбувир и Ледипасвир?

Новое сообщение gambit » 09 сен 2018, 22:59

Смотря где именно. Например, вот в этой аптеке можно купить Софосбувир и Ледипасвир недорого https://india-help.com/sofosbuvir-ledipasvir/ . Я знаю это, ибо не так давно для родственника данные препараты заказывал. На всех других площадках они стоили дороже.
gambit
Читатель
 
Сообщения: 35
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