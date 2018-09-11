Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?
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Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?
Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?
Я тоже решил заблокировать СМС сообщения от Сбербанка, так как они мне только надоедали и, в принципе, были особо и не нужны. О том, как это сделать, я прочитал вот в этой статье https://kardinfo.ru/sberbank/ubrat-sms-opoveshhenie . Ничего там сложного нет, думаю, вы разберётесь.
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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