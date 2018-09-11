Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?

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Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?

Новое сообщение gambit » 11 сен 2018, 19:04

Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?


gambit
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Подскажите, можно ли как-то заблокировать СМС-оповещение от Сбербанка?

Новое сообщение kerch » 11 сен 2018, 21:00

Я тоже решил заблокировать СМС сообщения от Сбербанка, так как они мне только надоедали и, в принципе, были особо и не нужны. О том, как это сделать, я прочитал вот в этой статье https://kardinfo.ru/sberbank/ubrat-sms-opoveshhenie . Ничего там сложного нет, думаю, вы разберётесь.
kerch
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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