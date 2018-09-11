На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
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На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?
У меня как-то тоже стал мерцать экран на смартфоне. Я хотел было отнести его в ремонт, но мой друг посоветовал вначале глянуть вот эту статью https://expertland.ru/telefon/mertsaet-ekran . Советую, мне это помогло решить проблему, больше такого не повторялось.
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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