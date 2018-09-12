Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?
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Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?
Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?
Стоит, разумеется. Безопасность - прежде всего. В неприятные ситуации попадает каждый, и очень желательно, чтобы было к кому обратиться за помощью. Обратитесь вот в эту страховую компанию http://www.bns.by/personal/auto/kasko/description/ . Я так недавно сам делал.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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