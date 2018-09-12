Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?

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Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?

Новое сообщение kerch » 12 сен 2018, 20:41

Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?


kerch
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Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Стоит ли покупать страховку КАСКО, как считаете?

Новое сообщение gambit » 12 сен 2018, 23:32

Стоит, разумеется. Безопасность - прежде всего. В неприятные ситуации попадает каждый, и очень желательно, чтобы было к кому обратиться за помощью. Обратитесь вот в эту страховую компанию http://www.bns.by/personal/auto/kasko/description/ . Я так недавно сам делал.
gambit
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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